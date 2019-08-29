Более 600 килограммов опасных медицинских отходов нашли в контейнерах Тюмени

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-29T09:26:51+03:00

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В Тюмени проводится проверка по факту обнаружения опасных медицинских отходов на контейнерных площадках областного центра. Виновные лица в настоящее время устанавливаются.

На сегодняшний день региональным оператором «ТЭО» собраны и подготовлены для дальнейшего обезвреживания 635 килограммов медицинских отходов. Их выкинули недобросовестные организации в разные контейнерные площадки города. Уже известно, что одним из нарушителей является коммерческая структура. Есть все основания полагать, что вторым может быть местная поликлиника.

– Будучи необезвреженной, эта группа отходов может быть опасна не только при прямом взаимодействии с человеком или животным. Остатки биологических материалов на медицинских отходах являются благоприятной средой для развития инфекционных болезней, микроорганизмов. Пришедшие в негодность лекарственные средства нанесут непоправимый вред экологии, – заявил руководитель ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он также отметил, что медицинским организациям, поставившим под угрозу здоровье и благополучие тюменцев, грозят штрафы. А отходы вскоре утилизируют, как и полагается.

ИСТОЧНИК KP.RU