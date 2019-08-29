2019-08-29T08:40:52+03:00
Происшествия

Грузовая «ГАЗель» сгорела на Алебашевской в Тюмени

Площадь пожара составила пять квадратных метров
Вадим Бегун
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В Тюмени рано утром сгорела грузовая "ГАЗель". Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени рано утром сгорела грузовая "ГАЗель". Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени рядом с торговым центром «Лента» на улице Алебашевской сегодня, 29 августа, загорела грузовая «ГАЗель». К счастью, ее водитель не пострадал.

– Сигнал о возгорании поступил дежурному в 8.49. На место происшествия незамедлительно выехали две единицы техники и шесть человек личного состава. Полностью ликвидировать пожар удалось в 8.59, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что площадь возгорания составила пять квадратных метров. Позже дознаватели установят причину пожара. А пока известно, что огонь полностью повредил кабину грузовой машины.

Двумя неделями ранее в областном центре ночью сгорела дорогая иномарка. Пожарные предполагают, что машину могли поджечь. Некоторые СМИ писали, что автомобиль принадлежит юристу Антипинского НПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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