2019-08-29T08:17:10+03:00
Общество

Открытие улицы Одесской в Тюмени снова переносится: теперь до конца сентября

Это происходит уже третий раз [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Одесскую в Тюмени сдадут в конце сентября, но это не точно. Фото - Екатерина Ененко.Улицу Одесскую в Тюмени сдадут в конце сентября, но это не точно. Фото - Екатерина Ененко.
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В Тюмени вновь откладывается сдача объекта – улицы Одесской. Здесь производится капитальный ремонт, тюменские власти уже третий раз затягивают с ее открытием.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени сообщили, что в связи с выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Одесской на участке от улицы Республики до 50 лет Октября будет продлено прекращение движения транспортных средств. Дорога закрыта до 30 сентября по причине производства работ по переустройству бытовой канализации.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

– Участникам дорожного движения убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. добавили в ведомстве, – сказали в ведомстве, добавив, что объехать ремонтируемый участок можно по улицам 50 лет Октября, Севастопольской, Парфенова, Мельникайте и Пржевальского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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