Два проекта Тюменской области прошли в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT 2019»

СЕГОДНЯ 21:46 2019-08-28T21:46:41+03:00

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Два проекта Тюменской области вошли в число лучших практик по итогам второго этапа конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT 2019». Проект «Автоматизация учёта питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» занял третье место в разделе «Образование», а проект «Развитие электронных сервисов для органов власти и граждан на базе региональной навигационно-информационной системы Тюменской области» - первое место в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством».

Итоги конкурса подвели в конце августа: финалистами стали 36 проектов, в том числе и проекты из нашего региона. Теперь тюменцы должны будут очно презентовать проекты в Белгороде, на итоговой защите перед региональными и федеральными экспертами в области информатизации.

На базе регионально навигационно-информационно системы Тюменской области электронные сервисы для органов власти и граждан реализуются в регионе с 2016 года. В её функционал входит: расписание маршрутов, информирование о работе общественного транспорта, контроль работы перевозчиков, которые выполняют региональный заказ по перевозке пассажиров, формирование заказов для маломобильных групп населения (социальное такси и др.).

С 2017 года как отдельный модуль в автоматизированной информационной системе «Электронная школа Тюменской области» действует и система учёта питания. Общее количество пользователей информационной системы «Автоматизация учета питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» составляет более 200 тысяч.

Напомним, что создание информационных систем, нацеленных на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление».

ИСТОЧНИК KP.RU