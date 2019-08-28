В Тюменской области детей и взрослых учат видеомонтажу с голливудскими спецэффектами

СЕГОДНЯ 20:36 2019-08-28T20:36:23+03:00

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Дети в возрасте от 10 лет и взрослые могут принять участие в занятиях по компьютерной анимации и монтажу, которые проходят на базе регионального центра «Семья» (пр. Геологоразведчиков, д.14а). Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, специалисты помогают изучить основы видеомонтажа, анимации и карандашной видеопрезентации.

Участники на занятиях рисуют растровые и векторные картинки, пишут сценарии и озвучивают созданных персонажей. По окончании занятий самые целеустремлённые ученики попробуют создать трёхмерных персонажей при помощи голливудских спецэффектов. Все желающие смогут выбрать удобное время для посещений. Бесплатные занятия проходят раз в неделю.

Отметим, что проект помогает достичь целей, поставленных в нацпроекте «Демография», где особое внимание уделяется повышению качества жизни семей и детей. Подробную информацию можно получить по телефону: 96-00-59 или 8-922-040-75-22. По нему же можно записаться на обучение.

Напомним, это не единственный цикл мероприятий, которые проходят на базе регионального центра «Семья». Например, в первый день летней лагерной смены 2019 года воспитанники «Семьи» учились делать декоративные свечи из настоящего пчелиного воска и популярный сегодня талисман «Ловец снов», в котором, по индийскому преданию, запутываются все плохие и страшные детские сны. Также ребята строили дома, машины и космические корабли из современных конструкторов.

ИСТОЧНИК KP.RU