Второй день подряд на улице Хохрякова в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-29T05:40:19+03:00

В Тюмени снова отключат светофоры на улице Хохрякова. Фото: Ольга Крыльцова

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 29 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с восьми утра до восьми вечера отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, Республики и Водопроводной, в районе дома № 53 по улице Хохрякова, а также на пересечении Первомайской и Хохрякова. Отметил, что накануне, 27 августа, также не горели эти светофоры.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU