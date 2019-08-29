2019-08-29T05:40:19+03:00
Общество

Второй день подряд на улице Хохрякова в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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В Тюмени снова отключат светофоры на улице Хохрякова.В Тюмени снова отключат светофоры на улице Хохрякова.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 29 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с восьми утра до восьми вечера отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, Республики и Водопроводной, в районе дома № 53 по улице Хохрякова, а также на пересечении Первомайской и Хохрякова. Отметил, что накануне, 27 августа, также не горели эти светофоры.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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