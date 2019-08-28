2019-08-28T16:01:11+03:00
Спорт

Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта

Девочки в будущем мечтают стать мастерами спорта
Вадим Бегун
Поделиться:
Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Воспитанницы ДЮСШ № 4 города Тюмени стали лидерами всероссийских состязаний по велоспоту, которые прошли в Омске. Конкуренцию тюменкам составили спортсменки из Удмуртии, Тульской, Свердловской и Кемеровской областей. Всего за призовые места боролись 50 велогонщиц.

Так, в первенстве России по трековому велоспорту в скретче первое место заняла Елизавета Прозорова. Во всероссийских соревнованиях (Омниум) золотую медаль получила Елизавета Прозорова, Татьяна Вальковская стала второй, а замкнула тройку лидеров Елизавета Шуравина.

Татьяна Вальковская занимается в спортивной школе № 4 порядка семи лет. Интересно, что она практически сразу начала показывать хорошие результаты. Сейчас к ее копилке более ста медалей, основная часть которых – золотые, чуть поменьше серебряных и бронзовых.

Елизавета Шуравина познакомилась с велогонками около четырех лет тому назад. Главную роль в этом сыграл ее папа, именно он увидел объявление о приеме на отделение и предложил дочери записаться. Сейчас он является самым преданным фанатом Лизы, рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доигралась на бирже: тюменская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам
Александр Моор осмотрел ход строительства молочно-товарного комплекса в Сладковском районе
Тюменский депздрав ответил на обвинения в халатном отношении к пациенту
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в выпуске мальков чира в реку Таз на Ямале
Тюменка заплатила мошеннице-адвокату 24 миллиона рублей за освобождение мужа
В одном из тюменских ЖК продают самую маленькую квартиру на Урале
В Тюменской области за лето восемь человек отравились грибами
Тюменец похитил банковскую карту у друга и напоил всю деревню
Технофестиваль «Дорога в школу» пройдет в Тюмени
Тюменцы помогли сборной России занять второе место на чемпионате мира по профессиональному мастерству
Потеряла зрение и работу: нижегородка серьезно пострадала в ДТП в Тюмени
Тюменец избил молотком 92-летнего пенсионера из-за тысячи рублей
Жуткий арт-объект появится в Тюмени на Цветном бульваре
Постоянно рвало: ишимские хирурги извлекли у пациентки камень размером с яйцо
Дети-сироты Тюменской области получили настольные игры
Тюменцу грозит 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в крупном размере
В Тюмени ликвидируют несанкционированные выезды с кольцевой дороги
Несколько десятков мигрантов задержаны в Тюмени
Четыре удара ножом, тело в реку: тоболяк жестоко убил молодого парня
Маршрут №36 будет ходить по новому расписанию в Тюмени
На улице Водопроводной в Тюмени отключат светофоры на двенадцать часов
В Тюменской области подорожало жилье и снизился спрос на ипотеку
Тюменская учительница лишилась денег при попытке продать корову
Погода на 28 августа в Тюмени: кажется, дождик начинается
Более 700 детей поправили здоровье в реабилитационном центре Тюменской области
В Тюменской области проверили качество дорожных работ в рамках нацпроекта