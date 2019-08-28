Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта
Воспитанницы ДЮСШ № 4 города Тюмени стали лидерами всероссийских состязаний по велоспоту, которые прошли в Омске. Конкуренцию тюменкам составили спортсменки из Удмуртии, Тульской, Свердловской и Кемеровской областей. Всего за призовые места боролись 50 велогонщиц.
Так, в первенстве России по трековому велоспорту в скретче первое место заняла Елизавета Прозорова. Во всероссийских соревнованиях (Омниум) золотую медаль получила Елизавета Прозорова, Татьяна Вальковская стала второй, а замкнула тройку лидеров Елизавета Шуравина.
Татьяна Вальковская занимается в спортивной школе № 4 порядка семи лет. Интересно, что она практически сразу начала показывать хорошие результаты. Сейчас к ее копилке более ста медалей, основная часть которых – золотые, чуть поменьше серебряных и бронзовых.
Елизавета Шуравина познакомилась с велогонками около четырех лет тому назад. Главную роль в этом сыграл ее папа, именно он увидел объявление о приеме на отделение и предложил дочери записаться. Сейчас он является самым преданным фанатом Лизы, рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU