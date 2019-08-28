Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-28T16:01:11+03:00

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Воспитанницы ДЮСШ № 4 города Тюмени стали лидерами всероссийских состязаний по велоспоту, которые прошли в Омске. Конкуренцию тюменкам составили спортсменки из Удмуртии, Тульской, Свердловской и Кемеровской областей. Всего за призовые места боролись 50 велогонщиц.

Так, в первенстве России по трековому велоспорту в скретче первое место заняла Елизавета Прозорова. Во всероссийских соревнованиях (Омниум) золотую медаль получила Елизавета Прозорова, Татьяна Вальковская стала второй, а замкнула тройку лидеров Елизавета Шуравина.

Татьяна Вальковская занимается в спортивной школе № 4 порядка семи лет. Интересно, что она практически сразу начала показывать хорошие результаты. Сейчас к ее копилке более ста медалей, основная часть которых – золотые, чуть поменьше серебряных и бронзовых.

Елизавета Шуравина познакомилась с велогонками около четырех лет тому назад. Главную роль в этом сыграл ее папа, именно он увидел объявление о приеме на отделение и предложил дочери записаться. Сейчас он является самым преданным фанатом Лизы, рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU