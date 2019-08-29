Дороги у тюменских школ проверят на безопасность к Дню знаний

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-29T06:20:26+03:00

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Тюменские автоинспекторы проведут в областном центре мероприятие «Внимание – дети!». В рамках него они обследуют территории у школ на наличие необходимых знаков и разметки.

Кроме того, в преддверии 1 сентября автоинспекторы проверят школьные автобусы. В населенных пунктах региона пройдут социальные акции у пешеходных переходов, призывающие водителей сбавить скорость и быть внимательнее к детям на дорогах.

– Усилен контроль за соблюдением режима отдыха, скоростного режима на федеральных автодорогах. Особую тревогу вызывает обстановка на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, по которой жители северных округов возвращаются из отпусков домой, стараясь успеть к началу нового учебного года. К сожалению, в этом году детских жертв не удалось избежать. Так, 25 августа в ДТП погиб 14-летний житель Надымского района. За рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, по предварительным данным, был его отец, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Всего с начала года в регионе произошло 308 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Два ребенка погибли, 332 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU