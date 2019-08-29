Погода на 29 августа в Тюмени: солнца не будет

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-29T05:00:27+03:00

Сегодня в Тюмени солнце на весь день скроется за тучами. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 29 августа, В Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +9 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов. Ветер восточный, переходящий в северо-восточный, 1-5 метров в секунду.

В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: «Третий Спас – хлеба припас», поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок – осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.

ИСТОЧНИК KP.RU