2019-08-29T07:00:17+03:00
Происшествия

Тюменец обиделся на пьяного друга и угнал его мотоцикл

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пьяный тюменец уехал кататься на мотоцикле своего друга. Фото - pixabay.com.Пьяный тюменец уехал кататься на мотоцикле своего друга. Фото - pixabay.com.
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Житель села Исетское сообщил полицейским об угоне его мотоцикла «Урал». Оказалось, что его друг обиделся на него в ходе застолья, сел на транспортное средство и уехал.

– Владелец мотоцикла приехал со своим другом к их общему приятелю. Встреча друзей проходила за распитием спиртного в селе Минино Исетского района. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Затаив обиду на друзей, молодой человек вышел на улицу, где похитил мотоцикл друга и отправился кататься по деревне, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что поездку прервали стражи правопорядка, которые его и задержали.

По признакам преступления, предусмотренного статьей «Угон», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее судимый 26-летний житель Исетского района отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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