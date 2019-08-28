2019-08-28T15:31:36+03:00
Происшествия

Доигралась на бирже: тюменская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка хотела поднять денег на бирже, но просчиталась. Фото - pixabay.com.Тюменская пенсионерка хотела поднять денег на бирже, но просчиталась. Фото - pixabay.com.
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61-летняя жительница Ялуторовска пострадала от уловок мошенников. Женщина перевела им 100 тысяч рублей якобы для игр на бирже. Больше она своих денег не увидела.

– Доверчивая гражданка зарегистрировалась на одном из сайтов биржевых игр. Связавшийся с ней по телефону сотрудник биржи объяснил, что вместо нее будет играть их опытный менеджер, женщине надо лишь внести деньги. Оформив кредит, потерпевшая через мобильное приложение перевела 100 тысяч рублей. В течение нескольких месяцев она мониторила сайт и удивлялась быстрому увеличению своих сбережений. Когда набежала кругленькая сумма, женщина захотела ее снять, однако дозвониться сотруднику биржи уже не смогла, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там также добавили, что потерпевшей стали приходить сообщения с предложением вернуть проигранные деньги, но за такую услугу ей надо было тоже заплатить. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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