2019-08-28T15:05:07+03:00
Общество

Александр Моор осмотрел ход строительства молочно-товарного комплекса в Сладковском районе

Проект реализуется для укрепления позиций в секторе АПК
Алексей КОСЕНЧУК
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Александр Моор посетил Сладковский район. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Александр Моор посетил Сладковский район. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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По итогам первого полугодия 2019 года Тюменская область заняла восьмое место по темпам роста объемов производства молока среди сельхозпроизводителей. Об этом на своей страничке в соцсети рассказал губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, для укрепления позиций в агропромышленном секторе, сегодня в области реализуется несколько инвестиционных проектов.

"Один из них - сельскохозяйственный производственный кооператив «Таволжан», где строится молочно-товарного комплекса на 400 голов крупного рогатого скота с кормоцехом объемом 2 тысячи тонн", - написал Александр Моор.

Почти за полтора десятка лет продуктивность тюменского молочного стада выросла в 1,5 раза. В 2005 году показатель составлял около 4,5 тысяч килограммов молока с фуражной коровы, а в 2018-ом - уже 7,7 тысяч килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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