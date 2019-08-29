2019-08-29T07:40:10+03:00
Общество

Собаки будут искать бомбы в тюменских школах в преддверии Дня знаний

Охранять покой школьников будут двести рогсвардейцев
Вадим Бегун
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Собаки обследуют тюменские школы на наличие взрывоопасных веществ. Фото - pixabay.com.Собаки обследуют тюменские школы на наличие взрывоопасных веществ. Фото - pixabay.com.
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В тюменской области силовики обследуют школы на предмет наличия взрывоопасных веществ. В этом им помогут служебные собаки.

В преддверии 1 сентября сотрудники Росгвардии будут осуществляют мероприятия по антитеррористической защищенности и охране образовательных учреждений. Более 700 школ региона находятся под их охраной. Всего порядка 200 росгвардейцев примут участие в охране общественного порядка во время празднования Дня знаний.

– Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками и с помощью специальных технических средств обследуют помещения школ и прилегающие территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ и предметов. Особое внимание уделено работе кнопок тревожного вызова групп задержания. Их исправность сейчас проверяется, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что со всеми территориальными подразделениями силовых ведомств и экстренных служб организовано взаимодействие, а также обеспечен незамедлительный обмен информацией по оперативному реагированию на сообщения из учреждений образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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