Тюменка заплатила мошеннице-адвокату 24 миллиона рублей за освобождение мужа

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-28T13:51:15+03:00

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В Тюмени адвокат запросила крупную сумму денег за помощь в освобождении мужчины. Его супруга передала мошеннице почти 24 миллиона рублей, а когда поняла, что та не поможет, попросила вернуть деньги обратно. Но правозащитницы и след простыл.

– Обвиняемая, являясь адвокатом осужденного жителя Тюмени, убедила его супругу о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Она заверила, что имеет хорошие связи и ей под силу добиться освобождения подзащитного. За полтора года женщина передала обвиняемой 23 миллиона рублей и 12 тысяч долларов, однако потом попросила вернуть все деньги, так как адвокат не выполнила обещание. Та ей отказала, а после и вовсе пропала, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что горе-адвоката удалось задержать на днях: женщину сразу после посадки самолета из Испании отправили в Тюмени. Уже здесь она полностью признала свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU