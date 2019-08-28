В одном из тюменских ЖК продают самую маленькую квартиру на Урале
В Тюмени продают квартиру в 17 квадратных метров. Оказывается, это самая маленькая жилплощадь в новостройке на всем Уральском Федеральном округе.
За малогабаритную квартиру продавцы просят чуть более миллиона рублей. Однако предупреждают – сдача дома состоится только во втором квартале 2020 года. Несмотря на скромные габариты, в студии предусмотрен балкон площадью 3 «квадрата», совмещенный санузел с полноценной ванной, а также кухня, она же гостиная-спальня, порядка 10 квадратных метров. Лот представлен в составе жилого комплекса «Москва».
– Малогабаритная недвижимость – это идеальный формат для первого собственного жилья или инвестиций с целью последующей сдачи в аренду студентам или молодым семьям без детей. Из-за низкого порога входа такие квартиры пользуются большим спросом среди покупателей жилья в новостройках, – рассказывают эксперты ЦИАН.
Кстати, в Тюмени продаются и одни из самых дорогих квартир Урала. Так, элитное жилье в областной столице обойдется в 75 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU