В Тюменской области за лето восемь человек отравились грибами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-28T12:57:00+03:00

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За прошедшие летние месяцы восемь тюменцев отравились грибами. В Роспотребнадзоре указали на грубые ошибки грибников.

Два случая отравления произошли в июне – тогда местные жители объелись сыроежками. В августе в пяти случаях любители грибов отравились в результате самостоятельного сбора, в одном – при покупке опят на стихийном рынке.

– Во-первых, собирать следует только хорошо знакомые виды грибов. Класть их во время сбора рекомендуется в плетеные корзины, так как в этом случае они дольше остаются свежими. Не стоит брать перезрелые, ослизлые, червивые и испорченные грибы. Есть свою «добычу» в сыром виде также не рекомендуется. Даже съедобные грибы нельзя собирать в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог: такие грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что принесенные домой грибы необходимо в тот же день разобрать по отдельным видам и вновь тщательно просмотреть. Все сомнительные, перезрелые, дряблые и червивые следует выбросить, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU