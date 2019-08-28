2019-08-28T12:33:45+03:00
Происшествия

Тюменец похитил банковскую карту у друга и напоил всю деревню

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец похитил карту у друга и накупил выпивки на 30 тысяч рублей.Тюменец похитил карту у друга и накупил выпивки на 30 тысяч рублей.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина украл у своего друга банковскую карту с крупной суммой денег. Сняв наличные, похититель показал всю широту своей души, став угощать алкоголем всех своих соседей.

– Потерпевший несколько дней распивал алкогольные напитки со своим приятелем. Воспользовавшись ситуацией, то украл банковскую карту тюменца, на которой находилась крупная сумма денег. Злоумышленник отправился в деревню, где потратил всю наличность на продукты и алкоголь, угощая всех соседей, которые проживают в этом же населенном пункте. Сумма ущерба составляет 30 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что тюменские оперативники задержали и доставили фигуранта в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 47-летний безработный мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Щедрый тюменец может попасть за решетку на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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