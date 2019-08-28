2019-08-28T11:46:31+03:00
Общество

Тюменцы помогли сборной России занять второе место на чемпионате мира по профессиональному мастерству

В соревнованиях участвовали представители 63 стран
Вадим Бегун
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Диана Касабова в составе сборной России получила медальон за профессионализм. Фото - департамент труда и занятости населения Тюменской области.Диана Касабова в составе сборной России получила медальон за профессионализм. Фото - департамент труда и занятости населения Тюменской области.
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В столице Татарстана Казани завершился 45-ый чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills». На нем национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм, став второй. Тюменцы помогли сборной занять такое высокое место в итоговой таблице результатов.

В составе сборной страны выступали 4 тюменца. Золотой медалью награждены Дмитрий Титов и Виктор Легостаев в компетенции «Информационная безопасность». А Владислав Тетюшкин в компетенции «Сетевое и системное администрирование» и Диана Касабова в компетенции «Облачные технологии» награждены медальонами за профессионализм.

Напомним, что мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие более тысячи трехсот молодых профессионалов из 63 стран. Следующие соревнования пройдут в Китае в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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