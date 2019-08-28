2019-08-28T12:09:11+03:00
Звезды

Технофестиваль «Дорога в школу» пройдет в Тюмени

Праздник посвящен экстремальным видам спорта и безопасности детей
Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - организаторы фестиваля.Фото - организаторы фестиваля.
Изменить размер текста:

В Тюмени состоится очередной технофестиваль под названием «#Дорогавшколу». Тюменская региональная федерация автомобильного спорта и местная Гоставтоинспекция обещают зрелищное мероприятие Оно состоится в субботу, 31 августа, на Центральной площади областного центра.

По словам организаторов, главная цель фестиваля – показать детям и их родителям, какие существуют технические и экстремальные виды спорта, где можно научить ребенка безопасно раскрыть свой потенциал. Горожане смогут увидеть захватывающую гонку на картингах, зрелищные трюки мотокаскадеров, соревнования экстремалов BMX, самокатов, роллеров и скейтбордистов, показательные выступления в исполнении сотрудников полиции и других силовых структур. Также здесь построят снежную гору, ребята даже летом смогут прокатиться на сноуборде и лыжах.

– Очень рада, что технофестиваль становится традиционным! Ведь собранные в одном месте спортивные, технические и инженерные площадки, предлагающие свои услуги для тюменских детей и подростков, позволят участникам сориентироваться в данных направлениях и им будет легче сделать свой выбор на пути дальнейшего развития своих профессиональных навыков, – сказала соорганизатор мероприятия депутат Тюменской областной Думы Елены Кашкарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области за лето восемь человек отравились грибами
Тюменец похитил банковскую карту у друга и напоил всю деревню
Тюменцы помогли сборной России занять второе место на чемпионате мира по профессиональному мастерству
Потеряла зрение и работу: нижегородка серьезно пострадала в ДТП в Тюмени
Тюменец избил молотком 92-летнего пенсионера из-за тысячи рублей
Жуткий арт-объект появится в Тюмени на Цветном бульваре
Постоянно рвало: ишимские хирурги извлекли у пациентки камень размером с яйцо
Дети-сироты Тюменской области получили настольные игры
Тюменцу грозит 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в крупном размере
В Тюмени ликвидируют несанкционированные выезды с кольцевой дороги
Несколько десятков мигрантов задержаны в Тюмени
Четыре удара ножом, тело в реку: тоболяк жестоко убил молодого парня
Маршрут №36 будет ходить по новому расписанию в Тюмени
На улице Водопроводной в Тюмени отключат светофоры на двенадцать часов
В Тюменской области подорожало жилье и снизился спрос на ипотеку
Тюменская учительница лишилась денег при попытке продать корову
Погода на 28 августа в Тюмени: кажется, дождик начинается
Более 700 детей поправили здоровье в реабилитационном центре Тюменской области
В Тюменской области проверили качество дорожных работ в рамках нацпроекта