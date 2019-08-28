Технофестиваль «Дорога в школу» пройдет в Тюмени
В Тюмени состоится очередной технофестиваль под названием «#Дорогавшколу». Тюменская региональная федерация автомобильного спорта и местная Гоставтоинспекция обещают зрелищное мероприятие Оно состоится в субботу, 31 августа, на Центральной площади областного центра.
По словам организаторов, главная цель фестиваля – показать детям и их родителям, какие существуют технические и экстремальные виды спорта, где можно научить ребенка безопасно раскрыть свой потенциал. Горожане смогут увидеть захватывающую гонку на картингах, зрелищные трюки мотокаскадеров, соревнования экстремалов BMX, самокатов, роллеров и скейтбордистов, показательные выступления в исполнении сотрудников полиции и других силовых структур. Также здесь построят снежную гору, ребята даже летом смогут прокатиться на сноуборде и лыжах.
– Очень рада, что технофестиваль становится традиционным! Ведь собранные в одном месте спортивные, технические и инженерные площадки, предлагающие свои услуги для тюменских детей и подростков, позволят участникам сориентироваться в данных направлениях и им будет легче сделать свой выбор на пути дальнейшего развития своих профессиональных навыков, – сказала соорганизатор мероприятия депутат Тюменской областной Думы Елены Кашкарова.
ИСТОЧНИК KP.RU