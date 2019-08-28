2019-08-28T11:24:59+03:00
Происшествия

Потеряла зрение и работу: нижегородка серьезно пострадала в ДТП в Тюмени

Девушке возместили моральный ущерб только после вмешательства приставов
Вадим Бегун
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Тюменская фирма не хотела возмещать моральный вред пострадавшей в аварии нижегородки. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменская фирма не хотела возмещать моральный вред пострадавшей в аварии нижегородки. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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Жительница города Богородска, что в Нижегородской области, надолго запомнит поездку к родственникам в Тюмень. На дорогах областного центра она попала в серьезную автомобильную аварию.

Нетрезвый водитель «Шкоды», принадлежавшей организации, занимающейся сервисным обслуживанием нефтегазодобывающих компаний, был признан виновным в тюменском ДТП. Пассажирка пострадавшего автомобиля кроме телесных повреждений получила травму глаза. Девушка долго лежала в больнице, ее зрение ухудшилось и продолжает ухудшаться. Сейчас она просто лишена возможности вести активный образ жизни. В молодом возрасте нижегородка стала инвалидом и потеряла работу.

– В мае этого года Богородский районный суд обязал тюменскую компанию, автомобиль которой стал виновником ДТП, выплатить пострадавшей 120 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Однако организация добровольно оплачивать долг не торопилась. Тогда пришлось ввести запрет на регистрационные действия автотранспортных средств этой фирмы, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, добавив, что только после этого компания оплатила взыскателю всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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