2019-08-28T10:37:40+03:00
Общество

Жуткий арт-объект появится в Тюмени на Цветном бульваре

Он должен напомнить местным жителям о маленьких жертвах ДТП
Вадим Бегун
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На Цветном бульваре в Тюмени установят жуткий арт-объект.На Цветном бульваре в Тюмени установят жуткий арт-объект.Фото: Вадим Бегун
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В самом центре Тюмени, а именно в районе арки у нулевого километра на Цветном бульваре, в преддверии нового учебного года появится жутковатый арт-объект. Тысячи тюменцев и гостей города, гуляющие здесь каждый день, теперь будут видеть разбитый автомобиль.

На переднем сидении машины будет находиться маленький манекен без детского кресла и не пристегнутый ремнем безопасности. Рядом с авто – еще один с табличкой «Позаботься обо мне! Соблюдай ПДД при перевозке детей». Арт-объект должен напомнить о детских жертвах аварий.

– Такую акцию в Тюмени проводят неслучайно: с начала года на дорогах региона произошло 308 ДТП с участием детей. В результате этих аварий двое детей погибли, еще 332 получили различные травмы. Разбитый автомобиль должен напомнить взрослым, как важно думать не только о себе, но и о тех, за чью жизнь они отвечают, – рассказали в пресс-службе тюменского управления массовых коммуникаций, добавив, что открытие арт-объекта состоится завтра, 29 августа, в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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