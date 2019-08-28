Дети-сироты Тюменской области получили настольные игры

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-28T09:54:06+03:00

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Региональное отделение Детского фонда накануне нового учебного года передало в учреждения социальной реабилитации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, наборы настольных игр, приобретенные за счет средств, переданных от XVI игры интеллектуального бизнес-клуба «MassOnClub».

В отделении убеждены, что игр много не бывает. Комплектуя наборы, учитывали интересы детей: кто-то будет играть в хоккей, кто-то - в морской бой, кому-то нравится узнавать новое о животном и растительном мире.

– Игры и конструкторы, которые мы полгода назад закупали из средств, собранных на игре #MassOnClub, дали новый виток развития для Молодежного информационно-делового центра Абатского района. Сейчас для абатских детей и подростков он спал настоящим центром притяжения. Ведь там столько интересного! Поэтому хочется сказать «спасибо» всем игрокам, кто не только повышает на играх свой интеллектуальный уровень, но и помогает детям разнообразить досуг, – сказала постоянная судья #MassOnClub, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Передача в учреждения новых игр, художественной литературы, справочников и энциклопедий – это не единичная акция. Отделение ежегодно участвует в обновлении и материально-технической базы данных учреждений, тем самым расширяет возможности организации досуговой деятельности детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Формирование игротеки проходит в течение всего года. Будем признательны всем, кто захочет присоединиться к нам и приобретет для подшефных фонда учреждений настольные игры и спортивный инвентарь.

ИСТОЧНИК KP.RU