Тюменец избил молотком 92-летнего пенсионера из-за тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-28T10:59:31+03:00

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В селе Армизонское по горячим следам задержали жителя села Южно-Дубровное. Он совершил разбойное нападение на 92-летнего пенсионера, однако его «улов» составил всего тысячу рублей.

– Подозреваемый пришел в дом к пенсионеру и стал требовать деньги. Получив отказ, ушел, но спустя час вернулся. Выломав дверь, он набросился на пенсионера и требовал деньги. Вновь услышав слово «нет», злоумышленник ударил молотком по руке пожилого мужчины. Он нашел в кармане пиджака тысячу рублей, взял деньги и скрылся, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что задержать разбойника удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 43-летний ранее судимый жителя села. Часть денег он уже успел потратить на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, рецидивисту грозит до двенадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU