В Тюмени ликвидируют несанкционированные выезды с кольцевой дороги

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-28T09:02:53+03:00

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На тюменской объездной дороге в районе от Верхнего бора до поселка Мелиораторов дорожными службами выявлено 29 несанкционированных присоединения. Все они будут ликвидированы, так как нарушают правила безопасности дорожного движения.

В пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области сообщили, что все выезды выполнены без согласования с собственником дороги – региональным управлением автомобильных дорог Тюменской области, и не соответствуют действующим нормативам. Так, там отсутствуют необходимые конструктивные элементы и полосы для разгона.

– По двум выездам из 29 выданы технические условия для присоединения. Это значит, что граждане, соблюдая все необходимые нормативы при строительстве съезда, могут законно присоединиться к тюменской кольцевой автомобильной дороге, – сообщила Мария Хожаева, пресс-секретарь ведомства. Она также добавила, что все остальные выезды, где не будет обеспечена безопасность, исчезнут с карты.

ИСТОЧНИК KP.RU