2019-08-28T10:14:15+03:00
Здоровье

Постоянно рвало: ишимские хирурги извлекли у пациентки камень размером с яйцо

Подобные случаи встречаются очень редко
Вадим Бегун
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У жительницы Ишима хирурги достали крупный камень. Фото - пресс-служба Областной больницы №4 Ишима.У жительницы Ишима хирурги достали крупный камень. Фото - пресс-служба Областной больницы №4 Ишима.
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В Ишиме у женщины извлекли из кишечника большой камень. Она целых два месяца не могла нормально питаться: ее постоянно рвало.

71-летняя женщина обратилась в областную больницу №4 города Ишима с жалобами на тошноту и рвоту, и в тот же день попала на операционный стол. Дело в том, что врач-эндокопист Александр Гребнев в просвете двенадцатиперстной кишки пациентки обнаружил камень.

– Два последних месяца я ничего практически не кушала, меня постоянно рвало. Когда я не могла больше уже терпеть боль, обратилась к медикам. Сейчас питаюсь через зонт, – рассказала женщина.

Медики объясняют: крупный камень, мигрировавший из желчного пузыря в просвет двенадцатиперстной кишки, вызывал непроходимость кишечника. Именно поэтому женщина не могла полноценно питаться.

– Для того, чтобы избавить женщину от инородного тела, провели полостную операцию – камень размером 40 на 30 мм извлекли из желудка, куда его изначально переместили из двенадцатиперстной кишки, – сообщили в пресс-службе ишимской больницы, добавив, что даже для опытных хирургов инкремент величиной с перепелиное яйцо, да еще и в кишечнике – случай редкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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