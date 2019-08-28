2019-08-28T08:15:22+03:00
Происшествия

Четыре удара ножом, тело в реку: тоболяк жестоко убил молодого парня

Обвиняемый уже задержан и дает показания
Вадим Бегун
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Тоболяк зарезал мужчину, а тело сбросил в реку. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Тоболяк зарезал мужчину, а тело сбросил в реку. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тобольске предъявлено обвинение 32-летнему местному жителю. Мужчина в ходе ссоры убил молодого человека, а тело скинул в реку.

Инцидент между обвиняемым и 24-летним потерпевшим произошел в марте этого года. В ходе конфликта злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес четыре удара молодому человеку в область поясницы, повредив аорту и почку. От полученных ранений парень умер на месте. Убийца решил скрыть следы своего преступления, скинув тело в реку Иртыш. В июне его нашли правоохранители, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже злоумышленник был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас же следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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