В Тюменской области проверили качество дорожных работ в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 20:41 2019-08-27T20:41:49+03:00

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Главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко и начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалёв осмотрели участки дорожного ремонта, который проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменском районе.

Как сообщили в ГУС Тюменской области, они осмотрели участок дороги регионального значения «Подъезд к с. Чикча», где в настоящее время завершаются работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. На 600-метровом участке устранили пучины, выложили выравнивающий слой из щебня и уложили асфальт. Когда работы будут окончены, нанесут разметку.

По словам Андрея Ковалёва, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланированы работы на региональных дорогах протяженностью более 370 км.

- Все работы идут согласно графику, срок окончания ремонта контрактами предусмотрены в октябре текущего года, - отметил он.

Другой участок подъезда к с. Чикча в прошлом году также ремонтировался в рамках приоритетного федерального проекта как дорога, входящая в состав Тюменской агломерации. Основное преимущество нацпроекта в том, что в его программу вошли все региональные дороги субъекта.

Дмитрий Кузьменко подчеркнул, что в Тюменской области продолжительное время уделяется большое внимание дорожному строительству. По его словам, реализация всех мероприятий, в т.ч. и в рамках нацпроекта, проходит под контролем полномочного представителя президента в УФО Николая Цуканова.

- Одна из сильных сторон нацпроекта – общественный контроль, в том числе и со стороны жителей региона. Надо сказать, что наша оценка качества дорожного строительства совпадает с мнением жителей. В строительстве используются современные технологии и материалы, а все работы проходят по действующим нормативам, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU