2019-08-27T19:56:02+03:00
Общество

164 жителя Тюменской области повысили свою квалификацию в рамках проекта «Демография»

У предпенсионеров региона есть уникальный шанс получить дополнительные профессиональные навыки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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164 жителя Тюменской области повысили свою квалификацию в рамках проекта «Демография»164 жителя Тюменской области повысили свою квалификацию в рамках проекта «Демография»
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У жителей Тюменской области предпенсионного возраста есть уникальная возможность получить дополнительные профессиональные навыки в рамках национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, участие программы позволяет совершенно бесплатно повысить квалификации, необходимые для выполнения профессиональных задач.

Кстати, пройти обучение могут не только предпенсионеры, которые ищут работу, но и работающие граждане. Обучение последних проходит в целях сохранения занятости на прежнем месте работы и может проводится с отрывом и без отрыва от работы. Можно пользоваться и дистанционными образовательными технологиями, в зависимости от выбранной образовательной программы. Обучение проходит в срок до трёх месяцев.

Для участия в проекте граждане должны обратиться в центр занятости населения по месту жительства и предоставить паспорт (или заменяющий его документ), копию трудовой книжки, программу реабилитации (в случае, если соискатель - трудоспособный инвалид). Также работодатели могут инициировать прохождение обучения или повышение квалификации своих сотрудников и обратиться для этого в центр занятости населения.

Отметим, что с начала 2019 года в рамках проекта «Демография» свою квалификацию уже повысили 164 человека. Еще 116 обучаются в настоящее время.

Напомним, ранее мы сообщали, что обучающиеся граждане получают дополнительные профессиональные навыки и обучаются основам цифровой грамотности. Центр занятости населения возмещает работодателю затраты на обучение в размере не более 65,7 тыс. рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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