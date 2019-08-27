2019-08-27T19:41:54+03:00
Общество

Заводоуковские педагоги обсудят вопросы повышения качества образования

В городе состоится муниципальный образовательный форум для педагогов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Заводоуковские педагоги обсудят вопросы повышения качества образованияЗаводоуковские педагоги обсудят вопросы повышения качества образования
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В Заводоуковске 28 августа состоится муниципальный образовательный форум педагогических работников «Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышения качества образования» в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на пленарном заседании подведут итоги работы системаы образования округа и поставлены задачи на новый учебный год.

Во время форума воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования и родители поучаствуют в педагогическом марафоне «Учитель будущего в современной школе». Кроме того, организуют конкурс-фотовыставку «Педагогическая мозаика» и блиц-викторину «По волнам знаний».

Планируется и обсуждение актуальных вопросов перспективного планирования на новый учебный год - педагоги обсудят их на районных методических объединениях. Заявленная тема - Проектирование единого методического пространства как средство профессионального развития педагогов, повышения качества образования». 30 августа в детских садах и школах пройдут педагогические советы.

Также ожидается торжественная церемония награждения лучших педагогов за многолетний добросовестный труд. Два педагога получат нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения», ещё четверо получат грамоты Министерства просвещения РФ, 7 педагогов получат почетные грамоты департамента образования и науки Тюменской области, 11 - поощрения Заводоуковского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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