2019-08-27T19:19:22+03:00
Экономика

В Тюменской области обсудили меры поддержки социального предпринимательства

В регионе прошёл круглый стол на одноимённую тему
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области обсудили меры поддержки социального предпринимательстваВ Тюменской области обсудили меры поддержки социального предпринимательстваФото: pixabay.com
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Социальные предприниматели Тюменской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, представители областных департаментов, Фонда «Инвестиционное агентства Тюменской области», Торгово-промышленной палаты, Деловой России и Опоры России приняли участие в круглом столе, посвящённом поддержке социального предпринимательства в регионе.

На мероприятии обсудили меры поддержки социальных предпринимателей Тюменской области и проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в социальной сфере. По их мнению, в регионе необходимо разработать дополнительные меры поддержки социальных предпринимателей.

Участники круглого стола единогласно сошлись во мнении, что необходимо создать рабочую группу по развитию социального предпринимательства в регионе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, также во время заседания все присутствующие внесли свои предложения по его поддержке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» сообщала о том, что участник образовательного проекта «Школа социального предпринимательства» из Ишима активно развиваетс предприятие «ФлексПром», реализуемого «Инвестиционным агентством Тюменской области. Предприятие является членом Торгово-промышленной палаты региона и специализируется на приёме и переработке вторичного сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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