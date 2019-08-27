В Тюменской области появятся новые спортивные площадки ГТО

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-27T18:32:38+03:00

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Новые спортивные площадки ГТО, оснащённые уличными тренажёрами, гимнастическими скамями, шведскими стенками, турниками, столами для тенниса и брусьями, появятся в двух муниципальных образованиях Тюменской области уже в 2019 году. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Они появятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Кроме того, площадки будут оборудованы всем, что необходимо для подготовки выполнения нормативов ГТО, в т.ч. для инвалидов. За счёт средств федерального и регионального бюджетов на эти цели предусмотрено более 26 млн рублей.

Сегодня в Тюменской области действуют 34 центра тестирования ГТО во всех 26-ти муниципалитетах региона, в движение ГТО будет вовлечено около 165 тысяч человек. По итогам 2018 года Тюменская область заняла третье место в рейтинге среди регионов РФ по эффективности реализации комплекса ГТО, однако по итогам первого полугодия 2019 года наш регион занимает уже второе место в рейтинге среди 85 субъектов РФ.

Благодаря созданию новых спортивных площадок, повысится уровень спортивной подготовки жителей, сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, обеспеченность спортивными сооружениями для развития массового спорта.

Напомним, в мае 2019 года на базе богандинской детско-юношеской спортивной школы №2 состоялся финал Всероссийского фестиваля, на котором самые спортивные школьники Тюменского района от 11 до 17 лет получила значки ГТО. Участниками стали более 200 победителей и призёров I этапа, который проводился в школах с 1 апреля по 6 мая. В общей сложности в мероприятии приняли участие почти 3 тысячи подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU