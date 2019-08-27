Организаторы детского отдыха в Тюменской области примут участие в ежегодном фестивале

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-27T17:29:10+03:00

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Итоги лета 2019 подведут на ежегодном, уже четырнадцатом по счёту, фестивале методических идей «Дорогой открытий», который состоится завтра, 28 августа, в детском лагере «Олимпийская ребячка». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на мероприятии соберутся более 250 специалистов и гостей. Здесь состоятся мастер-классы, ролевые игры, спартакиада сотрудников детских центров, а также торжественное награждение номинантов «Персона лета». Кроме того, на нём подведут итоги реализации программы «Тюменское лето в Крыму».

Фестиваль - значимое событие для отрасли детского отдыха в Тюменском регионе. Как отметила президент ассоциации «Мы вместе» Лариса Шилова, фестиваль проводится для того, чтобы представить и продвинуть лучшие методические идеи организации отдыха и оздоровления детей.

- Мероприятие очень стимулирует всех организаторов детского отдыха различных форм повышать свое профессиональное мастерство. Также это возможность подвести итоги летней кампании, поделиться опытом с коллегами, получить заряд отличного настроения и определить лучших из лучших. Уверена, что и в этом году мы сможем оценить весь результат проделанной работы за летнюю кампанию, - подчеркнула Лариса Шилова.

Стоит отметить, что ведётся подготовка ко второму этапу фестиваля, который пройдёт в Черноморском районе Республики Крым. Порядка 140 тюменских специалистов-лидеров прошедшего сезона по делятся опытом со специалистами из Крыма. Ежедневно для участников будет проходить насыщенная интересная программа.

Напомним, учредителями и организаторами фестиваля являются региональный департамент социального развития Тюменской области, ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» и АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».

ИСТОЧНИК KP.RU