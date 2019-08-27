«Серебряные» волонтёры прокачают свои организаторские качества

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-27T16:56:22+03:00

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Тимлидеры из 25-ти муниципальных районов Тюменской области 28 и 29 августа прокачают свои организаторские качества на базе отдыха «Кулига-парк». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, там пройдёт двухдневный образовательный интенсив в рамках проекта «Областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев».

Участники площадки познакомятся с тонкостями социального проектирования и получат навыки развития добровольческого движения региона среди людей старшего поколения. Помогут им в этом опытные региональные спикеры.

В программе запланировано множество семинаров, направленных на развитие проектного и креативного мышления. Опытные волонтёры будут работать над совершенствованием имиджа добровольца, познакомятся с механизмом построения деятельности «серебряного» добровольчества, а также посетят несколько психологических тренингов на командообразование и деловые игры на эффективные коммуникации.

Вместе с теорией о критериях личной эффективности и механизмах мотивации активисты получат от экспертов и опытных коллег практические рекомендации, а также освоят навыки эффективного тимбилдинга, чтобы в дальнейшем применять их на практике. Помимо этого участники получат заряд энергии среди единомышленников.

Отметим, что мероприятия в формате выездных сессий помогут сформировать надёжное сообщество активных лидеров добровольческого движения Тюменской области среди о=людей старшего возраста. Подробности о проекте можно узнать по номеру телефона: (3452) 51-50-51, на официальном сайте Областного геронтологического центра, и портале «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU