Маршрут №36 будет ходить по новому расписанию в Тюмени
С 1 сентября тюменский маршрут №36 будет ходить по-новому. В «Тюменьгортрансе» рассказали, почему так произойдет.
– Маршрут регулярных перевозок №36 «Центральный рынок – садовое общество Лаванда» поменяет расписание в связи с увеличением количества транспортных средств большого класса. В ближайшее время обновленное расписание появится на остановочных пунктах по маршруту следования, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
В ведомстве также рассказали, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU