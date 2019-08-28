2019-08-28T07:40:07+03:00
Общество

Маршрут №36 будет ходить по новому расписанию в Тюмени

Обновленные таблички скоро появятся на остановочных пунктах
Вадим Бегун
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36-ой маршрут будет ходить в Тюмени по-другому.36-ой маршрут будет ходить в Тюмени по-другому.Фото: Вадим Бегун
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С 1 сентября тюменский маршрут №36 будет ходить по-новому. В «Тюменьгортрансе» рассказали, почему так произойдет.

– Маршрут регулярных перевозок №36 «Центральный рынок – садовое общество Лаванда» поменяет расписание в связи с увеличением количества транспортных средств большого класса. В ближайшее время обновленное расписание появится на остановочных пунктах по маршруту следования, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

В ведомстве также рассказали, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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