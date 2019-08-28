На улице Водопроводной в Тюмени отключат светофоры на двенадцать часов
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 28 августа, погаснут некоторые светофоры.
Так, с восьми утра до восьми вечера отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, Республики и Водопроводной, в районе дома № 53 по улице Хохрякова, а также на пересечении Первомайской и Хохрякова.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU