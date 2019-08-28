На улице Водопроводной в Тюмени отключат светофоры на двенадцать часов

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-28T07:00:21+03:00

На Водопроводной в Тюмени отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 28 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с восьми утра до восьми вечера отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, Республики и Водопроводной, в районе дома № 53 по улице Хохрякова, а также на пересечении Первомайской и Хохрякова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU