2019-08-28T05:40:21+03:00
Происшествия

Тюменская учительница лишилась денег при попытке продать корову

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Учитель из Увата продавала корову, и попала на уловки мошенника. Фото - pixabay.com.Учитель из Увата продавала корову, и попала на уловки мошенника. Фото - pixabay.com.
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В Увате местная жительница, работающая преподавателем в сельской школе, потеряла свои накопления при попытке продать корову. Женщина позвонила в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников.

– Гражданка опубликовала объявление о продаже коровы на известном сайте объявлений. В тот же день поступил звонок от потенциального покупателя. Мужчина согласился на сделку и сказал, что для перевода денег ему нужен номер банковской карты потерпевшей. После этого на абонентский номер женщины пришло смс-сообщение с паролями, которые она продиктовала собеседнику. В тот же момент с банковской карты потерпевшей списано 23 500 рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит до шести лет заключения, однако его сначала нужно поймать. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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