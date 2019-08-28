Тюменская учительница лишилась денег при попытке продать корову

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-28T05:40:21+03:00

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В Увате местная жительница, работающая преподавателем в сельской школе, потеряла свои накопления при попытке продать корову. Женщина позвонила в полицию, заявив, что стала жертвой мошенников.

– Гражданка опубликовала объявление о продаже коровы на известном сайте объявлений. В тот же день поступил звонок от потенциального покупателя. Мужчина согласился на сделку и сказал, что для перевода денег ему нужен номер банковской карты потерпевшей. После этого на абонентский номер женщины пришло смс-сообщение с паролями, которые она продиктовала собеседнику. В тот же момент с банковской карты потерпевшей списано 23 500 рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит до шести лет заключения, однако его сначала нужно поймать. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU