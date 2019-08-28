Погода на 28 августа в Тюмени: кажется, дождик начинается

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-28T05:00:18+03:00

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Сегодня, 28 августа, в Тюмени на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь.

Температура воздуха ночью составит +6, +7 градусов, днем потеплеет до 14 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +15. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11 градусов. Ветер юго-восточный, переходящий в северо-восточный, 1-3 метра в секунду.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ведряное – жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.

ИСТОЧНИК KP.RU