2019-08-28T06:30:09+03:00
Общество

В Тюменской области подорожало жилье и снизился спрос на ипотеку

К такому выводу пришли аналитики федерального девелопера «Талан» после анализа регионального рынка недвижимости за первое полугодие 2019 года
Вадим Бегун
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Фото - "Талан".Фото - "Талан".
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В первом полугодии 2019 г. в России выдача ипотечных жилищных кредитов на покупку недвижимости в новостройках по договорам долевого участия сократилась на 17,5% в количественном выражении и на 6,5% в денежном к аналогичному периоду 2018 г. При этом цены за 6 месяцев выросли в среднем на 4,5%. К таким выводам пришли аналитики федерального девелопера «Талан».

Так, в Тюмени, по данным сайта Domofond.ru, за последние два квартала средневзвешенная стоимость квадратного метра увеличилась на 6,1%, в Екатеринбурге на 4,6%, в Перми на 5,5%, в Кургане на 4%. Однако в ряде городов цены росли несколько быстрее, как, например, в Сочи и Москве рост составил 10,5% и 10,2% соответственно, в Краснодаре 9,7%, в Иркутске 9,2%. Вместе с тем в некоторых городах напротив, внутренние факторы сдерживали рост цен, например, в Калининграде и Хабаровске. Там рост цен составил менее одного процента.

На удорожание квадратного метра в новостройках повлияло увеличение стоимости стройматериалов, работ, оборудования использующегося в процессе строительства, в связи с ростом НДС. Также немаловажную роль сыграло вступление в силу закона об эскроу-счетах и темп инфляции.

В Тюменской области в первом полугодии текущего года выдача ипотечных жилищных кредитов под залог ДДУ сократилась на 29%, составив 1 798 против 2 543 в аналогичный период прошлого года. Объем их выдачи тоже уменьшился: снижение составило 20%.

Кредиты на покупку первичной недвижимости под залог ДДУ стали брать реже, но суммы займов стали больше. По итогам первого полугодия 2019 г. средняя сумма ипотечного кредита достигла 2,1 млн руб., тогда как годом ранее была в пределах 1,9 млн руб.

Одновременно растет и срок выплаты ипотеки. По итогам первой половины текущего года он составил 226,2 мес. против 200 мес. в аналогичном периоде 2018 г. Если год назад получатели ипотеки, беря кредит, рассчитывали вернуть его в среднем за 16,5 лет, то сейчас закладывают на это 19 лет, сообщается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

В целом снижение спроса на ипотечные кредиты не повлияло на объем строительства. В Тюменской области стали строить жилья больше: по данным единого реестра застройщиков, объем строящегося жилья на 1 июля 2019 г. составил 2 104,4 тыс. кв. м, что на 17,5% больше, чем год назад. Также следует отметить, что Тюменская область по показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-май 2019 г. занимает седьмое место в Российской Федерации среди 85 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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