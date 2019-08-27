2019-08-27T15:36:06+03:00
Общество

«Не знаем, во что был одет»: родственники заявили о пропаже парня в Ишиме

Мужчина пропал более месяца назад
Вадим Бегун
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21-летний парень пропал в Ишиме. Фото - "Белая Сова - Тюмень".21-летний парень пропал в Ишиме. Фото - "Белая Сова - Тюмень".
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В Ишиме пропал 21-летний Михаил Барковский. Молодой человек последний раз выходил на связь более месяца назад.

16 июля мужчина направлялся из села Омутинское в родной Ишим, однако потом перестал выходить на связь с родными. Родственники сообщают, что его рост составляет около 170 сантиметров, худощавого телосложения, имеет короткую стрижку, волосы темные. К сожалению, они не знают, во что был одет молодой человек в момент исчезновения.

Полиция Тюменской области просит жителей региона сообщить любую информацию, которая сможет помочь в поиске пропавшего по телефону 112 или (3452) 793-023 УУР УМВД в Тюмени. Волонтеры - 8-932-32-39911.

ИСТОЧНИК KP.RU

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