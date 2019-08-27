Пьяный молодой человек устроил гонки с полицейскими по ночной Тюмени

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-27T15:11:41+03:00

Парень попытался скрыть от стражей порядка, но ему это не удалось сделать

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В Тюмени рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 19-летнего местного жителя Тюмени. Бесправный пьяный парень заставил сотрудников ДПС гнаться за ним на автомобилях.

– Инспектором дорожно-патрульной службы 9 августа года примерно в 00.40 была получена информация о транспортном средстве, водитель которого не остановился на требование сотрудника ДПС. В результате преследования автомобиль все же был остановлен. Стало известно, что водительского удостоверения мужчина не имеет, кроме того, у него имеются признаки опьянения в виде резкого изменения кожных покровов лица, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда города Тюмени.

В результате правонарушения на парня составили административный материал. Горе-водителя арестовали на десять суток.

Аналогичный случай произошел чуть более недели назад. Тогда на трассе Тюмень-Омск угонщики пытались уйти от сотрудников ДПС. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU