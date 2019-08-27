В Тюмени дети раздадут водителям открытки с просьбами быть внимательными

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-27T14:47:30+03:00

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Тюменские подростки напишут станут участниками акции «Открытое письмо водителю». Она пройдет в центральном отделении Почты России Тюмени.

– Приглашаем ребят в возрасте 12-13 лет принять участие в мероприятии, которое состоится 28 августа в 11.00 по адресу: улица Республики, 56. Открытки, подписанные в рамках акции, можно отправить почтой или вручить лично водителям автотранспортных средств. Открытое письмо – это особый вид почтовой карточки без конверта. Если вы планируете отправить открытку почтой, то необходимо наклеить почтовую марку соответствующего номинала. Если открытка будет вручена лично, то марки не требуются, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

По ее словам, цель мероприятия: напомнить всем участникам дорожного движения (детям и водителям), как важно быть внимательными на дорогах, особенно накануне нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU