2019-08-27T14:47:30+03:00
Общество

В Тюмени дети раздадут водителям открытки с просьбами быть внимательными

Накануне нового учебного года акция особенно актуальна
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские дети просят быть водителей аккуратными на дороге.Тюменские дети просят быть водителей аккуратными на дороге.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменские подростки напишут станут участниками акции «Открытое письмо водителю». Она пройдет в центральном отделении Почты России Тюмени.

– Приглашаем ребят в возрасте 12-13 лет принять участие в мероприятии, которое состоится 28 августа в 11.00 по адресу: улица Республики, 56. Открытки, подписанные в рамках акции, можно отправить почтой или вручить лично водителям автотранспортных средств. Открытое письмо – это особый вид почтовой карточки без конверта. Если вы планируете отправить открытку почтой, то необходимо наклеить почтовую марку соответствующего номинала. Если открытка будет вручена лично, то марки не требуются, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

По ее словам, цель мероприятия: напомнить всем участникам дорожного движения (детям и водителям), как важно быть внимательными на дорогах, особенно накануне нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24