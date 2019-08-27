Тюменских полицейских переведут на усиленный вариант несения службы в День знаний

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-27T14:24:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменских полицейских переведут в режим усиленного варианта несения службы в День знаний и Единого дня голосования. На заседании антитеррористической комиссии в администрации областного центра были рассмотрены актуальные вопросы в сфере профилактики терроризма.

Главным вопросом заседания было рассмотрение обстановки на территории Тюмени. Чиновники решали вопрос об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения в регионе Дня знаний и Единого дня голосования.

– Охранять покой граждан будут более 500 сотрудников полиции. Также на случай осложнения оперативной обстановки в отделах полиции №1 и 8 предусмотрен резерв, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени, добавив, что в эти дни весь личный состав местного УМВД будет переведен на усиленный вариант несения службы.

ИСТОЧНИК KP.RU