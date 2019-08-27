Ворачивающиеся из отпусков тюменцы оценят качество новых дорог в регионе

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-27T13:56:54+03:00

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Чиновники с помощью тюменцев, которые возвращаются в родной регион с отпусков на личном транспорте, решили узнать о качестве новых дорог. А сегодня, 27 августа, их осмотрел главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

В частности, был осмотрен участок дороги регионального значения «Подъезд к селу Чикча». Сейчас здесь проходят работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

– В рамках существующего национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланированы работы на региональных дорогах протяженность более 370 километров. Все работы идут согласно графику, срок окончания ремонта контрактами предусмотрен в октябре текущего года, – пояснил начальник управления автодорог Тюменской области Андрей Ковалев.

Чиновник отметил, что сейчас в регион возвращаются тюменцы, которые уезжали в отпуск на личном автотранспорте. Поэтому немаловажным фактом будет оценка водителей, вернувшихся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU