2019-08-27T13:30:31+03:00
Происшествия

Отбирал премии у подчиненных: тюменский чиновник выплатит крупный штраф

Мужчина злоупотреблял своими должностными полномочиями
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский чиновник заплатит за превышение полномочий.Тюменский чиновник заплатит за превышение полномочий.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Бывший исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области выплатит более двух миллионов рублей в доход государства. Он начислял премии своим сотрудникам, а потом их отбирал.

– С августа 2015 года по апрель 2016-го бывший чиновник организовал неоднократные выплаты денежных премий и материальной помощи подчиненным сотрудникам, которые затем у них неправомерно изымал и использовал по своему усмотрению. В результате государству был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Ленинского районный суд города Екатеринбурга удовлетворил иск местных прокуроров о взыскании денежных средств с бывшего чиновника. Ведомство проконтролирует его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24