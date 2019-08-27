Тюменец лишился миллиона, переведя деньги на сайт, где гарантировали прибыль

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-27T13:07:51+03:00

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58-летний житель села Ярково лишился крупной суммы денег, после того как «повелся» на информацию о прибыли, которую ему гарантировали на одном из сайтов. Он перешел по ссылке, зарегистрировался, перевел деньги, а после обратился в полицию.

– После регистрации на сайте с селянином связался мужчина, который представился сотрудником фирмы. После его обещаний о золотых горах мужчина перевел на интернет-ресурс 12 тысяч рублей. Увидев, что за считанные часы сумма на счету увеличилась, потерпевший пошел в банк и оформил кредит на сумму более миллиона рублей, после чего все деньги перевел на сайт. Позже он захотел их снять, однако на том конце провода ему сообщили, что для этого необходимо уплатить налог 130 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там отметили, что только после этих слов селянин понял, что нарвался на мошенников. А позже удостоверился: все деньги со счета были списаны. Полицейские разыскивают злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU