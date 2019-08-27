Горяченькая пошла: гидравлические испытания теплосетей завершены в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-27T12:42:18+03:00

В Тюмени больше не будут отключать горячую воду. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени подошли к завершению гидравлические испытания тепловых сетей. Горячую воду в жилые дома, которые находились в контуре заключительного периода опрессовок, дали уже 23 августа – на 3 дня раньше запланированной даты.

Стало известно, что проверку на прочность прошли 788 километров теплотрасс. Выявлено 148 повреждений, которые могли стать причиной технологических инцидентов. В результате проведенной работы все они были своевременно устранены.

– Профилактические мероприятия, в числе которых осмотры, испытания и ремонты, завершены на оборудовании на 40 котельных установок и 181-го центрального теплового пункта, – сообщили в пресс-службе УСТЭК, добавив, что в подготовке теплосетевого имущества к отопительному сезону 2019-2020 годов были задействованы более 400 работников предприятия.

Напомним, сезон отключений горячей воды в областном центре стартовал 20 мая. Гидравлические испытания прошли в семь этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU