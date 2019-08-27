Горяченькая пошла: гидравлические испытания теплосетей завершены в Тюмени
В Тюмени подошли к завершению гидравлические испытания тепловых сетей. Горячую воду в жилые дома, которые находились в контуре заключительного периода опрессовок, дали уже 23 августа – на 3 дня раньше запланированной даты.
Стало известно, что проверку на прочность прошли 788 километров теплотрасс. Выявлено 148 повреждений, которые могли стать причиной технологических инцидентов. В результате проведенной работы все они были своевременно устранены.
– Профилактические мероприятия, в числе которых осмотры, испытания и ремонты, завершены на оборудовании на 40 котельных установок и 181-го центрального теплового пункта, – сообщили в пресс-службе УСТЭК, добавив, что в подготовке теплосетевого имущества к отопительному сезону 2019-2020 годов были задействованы более 400 работников предприятия.
Напомним, сезон отключений горячей воды в областном центре стартовал 20 мая. Гидравлические испытания прошли в семь этапов.
ИСТОЧНИК KP.RU