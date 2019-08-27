В Тюмени поймали пьяного водителя такси

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-27T11:32:32+03:00

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В Тюмени прошел ночной рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями такси. Инспекторы выявили водителя «Яндекс-такси», который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Щербакова в четвертом часу утра 48-летний таксист был отстранен от управления «Фольксваген Поло». Он вел автомобиль «Фольксваген Поло» пьяным, показания алкотестера составили 0,48 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный материал, машину поместили на специальную стоянку.

– Также в ходе рейда один водитель такси привлечен к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, два – за нарушение требований дорожных знаков, и один за отсутствие техосмотра, – добавили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там добавили, что в связи с большим числом ДТП с участием водителей такси, рейдовые мероприятия продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU