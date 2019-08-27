2019-08-27T11:32:32+03:00
Общество

В Тюмени поймали пьяного водителя такси

Рейдовые мероприятия автоинспекторов приносят плоды
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени гаишники остановили машину "Яндекс-такси" - водитель был пьян.В Тюмени гаишники остановили машину "Яндекс-такси" - водитель был пьян.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени прошел ночной рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями такси. Инспекторы выявили водителя «Яндекс-такси», который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Щербакова в четвертом часу утра 48-летний таксист был отстранен от управления «Фольксваген Поло». Он вел автомобиль «Фольксваген Поло» пьяным, показания алкотестера составили 0,48 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный материал, машину поместили на специальную стоянку.

– Также в ходе рейда один водитель такси привлечен к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, два – за нарушение требований дорожных знаков, и один за отсутствие техосмотра, – добавили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там добавили, что в связи с большим числом ДТП с участием водителей такси, рейдовые мероприятия продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника»
Тюменские власти нашли подрядчика на ремонт дороги за полтора миллиарда
Казаки будут бороться со стихийной торговлей в Тюмени
Врачи рассказали педагогам, как сохранить здоровье детей
Тюменка чуть не зарезала возлюбленного из-за головной боли
Тюменские сельхозпроизводители закупают технику с 15-процентной скидкой
Молодой тюменец похитил деньги, переданные знакомым на покупку трактора
В Тюменской области борются с опасным заболеванием крупного рогатого скота
Тюменских школьников научат основам уникальной техники ручной вышивки
Самолет из Тюмени в Тарко-Сале не может вылететь двое суток
Тюменская пенсионерка перевела мошеннику 640 тысяч рублей
Улицу Северную закроют в Тюмени до 14 октября
Тюменка сожгла дом бывшего мужа, неожиданно вспомнив старые обиды
Тюменский жилой комплекс попал в ТОП-100 новостроек страны
На улице Рижской в Тюмени отключат светофоры
Погода на 27 августа в Тюмени: возьмите зонтик – будет дождь
Александр Моор представил проект программы НОЦ на всероссийском уровне
Не мог выйти из дома: в Тобольске инвалид добился установки подъемного устройства
МЧС: в ближайшие часы на Тюмень обрушится шквалистый ветер с грозой
Перед кукольным театром в Тюмени появилась сказочная фигура
Две улицы закроют в Тюмени до 15 октября