2019-08-27T11:13:26+03:00
Общество

Тюменские власти нашли подрядчика на ремонт дороги за полтора миллиарда

Реконструкцию надо завершить до конца следующего года
Вадим Бегун
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Власти Тюменской области нашли подрядчика для ремонта дороги в ЯНАО.Власти Тюменской области нашли подрядчика для ремонта дороги в ЯНАО.Фото: Ольга Крыльцова
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Власти Тюменской области нашли подрядчика на капитальную реконструкцию автомобильной дороги Сургут-Салехард, которая находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Деньги в размере 1,4 миллиарда рублей выделят из бюджета тюменского региона.

Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, победителем лота стала компания ООО «Уренгойдорстрой». Кстати, это была единственная заявка, поданная на аукцион, которую впоследствии и признали соответствующей всем требованиям.

Таким образом, предприятие проведет работы в Пуровском районе на участке Коротчаево-Новый Уренгой. Сделать это нужно будет до декабря следующего года. Также стало известно, что деньги на проект выделяются в рамках реализации программы «Сотрудничество».

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что местные власти ищут подрядчика для строительства многоуровневой развязки в Новом Уренгое. Она будет располагаться на пересечении с железнодорожной веткой Тюмень-Сургут-Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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