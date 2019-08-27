2019-08-27T10:17:23+03:00
Здоровье

Врачи рассказали педагогам, как сохранить здоровье детей

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - организаторы семинаров.Фото - организаторы семинаров.
Изменить размер текста:

В Тюмени, Ялуторовске, Тобольске и Ишиме в рамках областного августовского профессионально-общественного образовательного форума «Тюменское образование – 2019» прошли семинары по формированию здоровой осанки у детей.

На этих встречах побывали около 900 педагогов из всех городов и районов области – воспитатели подготовительных групп детских садов, учителя начальных классов. Своими знаниями и опытом с ними поделились специалисты АНО «Тюменский институт мануальной медицины», Клиники семейной остеопатии доктора Аптекаря. Врачи ответили на многочисленные вопросы участников семинаров – о том, как вовремя распознать те или иные проблемы со здоровьем, какие рекомендации давать родителям и т. д.

Хорошим подспорьем для педагогов в деле профилактики нарушений осанки у детей станет популярное учебно-методическое пособие «Сколиоз@NET. Азбука здоровья», изданное АНО «ТИММ». Также медики подготовят для них другие материалы, которые помогут грамотно и эффективно организовать повседневную работу в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк в очередной раз принял участие в благотворительной акции «Портфель первоклассника»
В Тюмени поймали пьяного водителя такси
Тюменские власти нашли подрядчика на ремонт дороги за полтора миллиарда
Казаки будут бороться со стихийной торговлей в Тюмени
Тюменка чуть не зарезала возлюбленного из-за головной боли
Тюменские сельхозпроизводители закупают технику с 15-процентной скидкой
Молодой тюменец похитил деньги, переданные знакомым на покупку трактора
В Тюменской области борются с опасным заболеванием крупного рогатого скота
Тюменских школьников научат основам уникальной техники ручной вышивки
Самолет из Тюмени в Тарко-Сале не может вылететь двое суток
Тюменская пенсионерка перевела мошеннику 640 тысяч рублей
Улицу Северную закроют в Тюмени до 14 октября
Тюменка сожгла дом бывшего мужа, неожиданно вспомнив старые обиды
Тюменский жилой комплекс попал в ТОП-100 новостроек страны
На улице Рижской в Тюмени отключат светофоры
Погода на 27 августа в Тюмени: возьмите зонтик – будет дождь
Александр Моор представил проект программы НОЦ на всероссийском уровне
Не мог выйти из дома: в Тобольске инвалид добился установки подъемного устройства
МЧС: в ближайшие часы на Тюмень обрушится шквалистый ветер с грозой
Перед кукольным театром в Тюмени появилась сказочная фигура
Две улицы закроют в Тюмени до 15 октября