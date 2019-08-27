Врачи рассказали педагогам, как сохранить здоровье детей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-27T10:17:23+03:00

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В Тюмени, Ялуторовске, Тобольске и Ишиме в рамках областного августовского профессионально-общественного образовательного форума «Тюменское образование – 2019» прошли семинары по формированию здоровой осанки у детей.

На этих встречах побывали около 900 педагогов из всех городов и районов области – воспитатели подготовительных групп детских садов, учителя начальных классов. Своими знаниями и опытом с ними поделились специалисты АНО «Тюменский институт мануальной медицины», Клиники семейной остеопатии доктора Аптекаря. Врачи ответили на многочисленные вопросы участников семинаров – о том, как вовремя распознать те или иные проблемы со здоровьем, какие рекомендации давать родителям и т. д.

Хорошим подспорьем для педагогов в деле профилактики нарушений осанки у детей станет популярное учебно-методическое пособие «Сколиоз@NET. Азбука здоровья», изданное АНО «ТИММ». Также медики подготовят для них другие материалы, которые помогут грамотно и эффективно организовать повседневную работу в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU