Казаки будут бороться со стихийной торговлей в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-27T10:41:15+03:00

Народные дружины показали себя наилучшим образом в этом году

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В Тюмени казаки смогут патрулировать рынки, где местными жителями ведется стихийная торговля. Мэр города Руслан Кухарук дал поручение рассмотреть этот вопрос.

– Сейчас идет активная работа по пресечению стихийной торговли, специалисты администрации ежедневно фиксируют нарушения в этой сфере, выписывают штрафы. Эффект работы видят тюменцы, которые отмечают, что на улицах становится чище, нет мусора в местах дислокации торговли, можно спокойно пройти по тротуару. Работу нужно усилить! Существенную помощь могут оказать дружинники, – сказал глава областного центра на координационном совете.

Стало известно, что Тюмени создано 5 народных дружин, одна из них – казачья, состоящая из 27 отрядов. Семь месяцев этого года покой тюменцев охраняли 302 дружинника и 151 казак. В патрулировании городских территорий задействовано 4 308 народных дружинников, из них 3 949 казаков. За этот период было выявлено 896 административных правонарушений.

Ранее "Комсомолка" рассказала, как борются со стихийной торговлей и кого никогда не трогают. Что плохого в торговцах, продающих вдоль тротуара фрукты, овощи, носки?

ИСТОЧНИК KP.RU